Следователи занимаются проверкой инцидента, при котором 52-мужчина остался без руки во время уборки территории от мусора. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления Саратовской области.

По предварительным данным, саратовец организовал уборку мусора на промузле Зоринский-5 в Саратовском районе, планируя взять в аренду асфальтированную площадку. Он привлек к уборке еще несколько человек.

Подача мусора в кузов машины происходила при помощи мобильного ленточного транспортера-погрузчика. 1 июля двое рабочих стали подавать мусор на ленту погрузчика. Один из них наклонился к основанию, и в этот момент его левая рука попала в движущуюся ленту. Это привело к ее ампутации до плеча.

Мужчина, который привлек пострадавшего к уборке мусора, оказал ему первую помощь, и сразу же отвез его в больницу. В настоящий момент пострадавший находится в реанимационном отделении.

Следователи проводят осмотр места происшествия с целью установления всех обстоятельств. По результатам проверки будет принято соответствующее решение.