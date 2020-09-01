Расследование уголовного дела в отношении 53-летнего жителя Ровенского района, обвиняемого в убийстве, завершено. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

По версии следствия 4 июля вечером в одной из комнат общежития в поселке Приволжский Энгельсского района компания мужчин распивала спиртное. Злоумышленник повздорил с 32-летним собутыльником, схватил нож и вонзил ему в шею. Тот скончался на месте.

Предполагаемого убийцу задержали, его взяли под стражу.

Собранных доказательств достаточно для того, чтобы уголовное дело было направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения.