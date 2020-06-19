Житель Калининска Саратовской области оставил на память об умершем деде охотничье ружье. Его изобличили полицейские.

Ружье, с укороченными стволами, так называемый «кучерский дробовик», был найден в частном доме жителя Калининска. Кроме оружия, у мужчины были найдены так же пять патронов к нему.

Сам подозреваемый рассказал, что двустволка принадлежала деду, после смерти которого он решил оставить ее себе на память. Стволы у ружья он укоротил.

Возбуждено уголовное дело. Ведется следствие. Самобытный оружейник находится под подпиской о невыезде. Ему может грозить до пяти лет колонии.