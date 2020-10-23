Следователи проводят проверку по факту обнаружения костных останков в Советском районе. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

По предварительным данным 23 октября житель поселка Пушкино выгуливал собаку и около высохшего пруда нашел череп человека. Об этом он сообщил в полицию.

Следователь осмотрел место происшествия.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, назначена судебно-медицинская экспертиза с целью определения, как давно скончался тот, чьи останки нашли.

Сведения проверят по базе данных без вести пропавших лиц.

По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here