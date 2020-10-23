Следователи проводят проверку по факту обнаружения костных останков в Советском районе. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

По предварительным данным 23 октября житель поселка Пушкино выгуливал собаку и около высохшего пруда нашел череп человека. Об этом он сообщил в полицию.

Следователь осмотрел место происшествия.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, назначена судебно-медицинская экспертиза с целью определения, как давно скончался тот, чьи останки нашли.

Сведения проверят по базе данных без вести пропавших лиц.

По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.

