Следователями СК устанавливаются обстоятельства смерти 61-летней жительницы поселка Базарный Карабулак. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

20 июня ее тело обнаружил муж в частном доме на Новой Луговой улице. Организована доследственная проверка.

Следователь вместе с судебно-медицинским экспертом осмотрел место происшествия. В ходе осмотра у женщины выявлена рана на лбу в районе правой надбровной дуги. В целях установления точной причины смерти назначено судебно-медицинское исследование.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, по результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.