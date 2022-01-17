Житель Татищевского района привлечен к административной ответственности за заведомо ложный вызов специализированных служб.

Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, позвонил по единому телефону экстренных служб и сообщил о том, что опасается за свою жизнь, поскольку некие недоброжелатели угрожают ему убийством.

Полицейские прибыли на место и выяснилось — он врал. В свое оправдание мужчина сообщил о том, что просто хотел проверить оперативность работы сотрудников экстренных служб. О последствиях ложного вызова злоумышленник не подумал. В настоящее время гражданин привлечен к административной ответственности по ст. 19.13 КоАП РФ.