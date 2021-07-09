Суд признал 28-летнего жителя Энгельса виновным в изнасиловании 16-летней сводной сестры. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

Установлено, что утром 30 декабря он силой надругался над родственницей. Та сообщила обо всем отцу, который был на работе. Мужчина написал заявление правоохранителям, а злоумышленник купил билет на поезд и попытался покинуть регион.

Его задержали в тот же день на железнодорожном вокзале.

Следователи смогли наладить психологический контакт с несовершеннолетней потерпевшей и собрать доказательства совершения в отношении нее противоправного деяния.

Гражданину дали десять лет исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы сроком на год.