Следователи проводят доследственную проверку по факту обнаружения в водоеме тела 55-летнего мужчины. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

По предварительным данным, вечером 7 августа 55-летний житель села Матвеевка Балаковского района направился расставлять сети на реку Березовка, протекающую в трех километрах от данного населенного пункта. В утреннее время он домой не вернулся.

Его родственники перепугались, прибыли на берег реки и обнаружили мотороллер, на котором приехал мужчина. Рядом в воде лежала его перевернувшаяся лодка и тело мужчины.

Его тело из воды вытащили сотрудники облспаса.

Следователь осмотрел место происшествия. Признаков насильственной смерти на теле

мужчины при внешнем осмотре не обнаружено.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.