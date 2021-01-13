Суд признал 44-летнего жителя Саратовского района виновным в покушении на убийство. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

Установлено, что утром 26 июня он приревновал свою 30-летнюю жену, хотя оснований для этого не было. Слова женщины о беспочвенности таких мыслей не тронули его. Он набросился на женщину в их совместной квартире в Саратовском районе, не менее 20 раз вонзил нож в ее тело.

Гражданке удалось вырваться и выбежать на лестницу, где ее обнаружили соседи и вызвали бригаду “скорой помощи”. Злоумышленник скрылся.

Найти его по горячим следам не удалось, мужчину объявили в розыск. Его отыскали в Краснокутском районе.

Гражданин так и не признал свою вину, хотя доказательства говорили об обратном. Ему дали шесть с половиной лет исправительной колонии строгого режима.