Следователи начали проверку по факту гибели мужчины в Энгельсе Саратовской области, сообщает пресс-служба регионального следственного управления.

Сегодня около 5:30 жильцы общежития, расположенного в 6-м квартале микрорайона Энгельс-19, заметили возгорание в одной из квартир, расположенных на первом этаже и вызвали пожарную службу. Прибывшие по вызову пожарные локализовали возгорание и обнаружили в комнате на полу тело 60-летнего хозяина жилища.

Тело мужчины не подверглось воздействию пламени. По предварительной версии, он задохнулся в дыму. Причиной пожара вероятно, стало замыкание электропроводки.