Около 21:00 27 декабря жители села Красный Яр заметили огонь, который шел из частного дома, где жил 57-летний мужчина. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

Прибывшие пожарные локализовали возгорание, после тушения огня в жилище обнаружили тело этого гражданина.

Следователи осмотрели место происшествия, признаков насильственной смерти на теле погибшего не обнаружено.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, назначено судебно-медицинское исследование с целью определения точной причины смерти мужчины.

По результатам проверки примут соответствующее процессуальное решение.

