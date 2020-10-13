Вчера, 12 октября, в 8:08 пятеро пожарных и две единицы техники выехали тушить частный деревянный дом в селе Шереметьевка. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

В результате возгорания погиб 59-летний мужчина.

Причина пожара устанавливается.

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