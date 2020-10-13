Домой Рубрики Новости Саратова Мужчина погиб на пожаре в Лысых Горах РубрикиНовости СаратоваПроисшествия Мужчина погиб на пожаре в Лысых Горах По Новости Саратова - 13.10.2020 65 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Вчера, 12 октября, в 8:08 пятеро пожарных и две единицы техники выехали тушить частный деревянный дом в селе Шереметьевка. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС. В результате возгорания погиб 59-летний мужчина. Причина пожара устанавливается. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Балаковец получил условный срок за поджог цеха на бывшей работе Минздрав Саратовской области опроверг недостаток коек для больных коронавирусом Жителям Саратовской области пересчитали ЖКХ на 11 млн рублей ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ Отменить ответ Please enter your comment! Please enter your name here You have entered an incorrect email address! Please enter your email address here Уведомить меня о новых комментариях по email. Уведомлять меня о новых записях почтой. ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Балаковец получил условный срок за поджог цеха на бывшей работе Новости Саратова - 13.10.2020 0 Суд признал 47-летнего балаковца виновным в поджоге. Об этом сообщили в прокуратуре Саратовской области. Установлено, что днем 6 апреля по его вине вспыхнул цех по... Минздрав Саратовской области опроверг недостаток коек для больных коронавирусом 13.10.2020 Жителям Саратовской области пересчитали ЖКХ на 11 млн рублей 13.10.2020 Отопительный сезон в Саратове. Радаев потребовал завершить все работы сегодня 13.10.2020 Мэр Саратова обрадовался назначению Бусаргина на пост вице-губернатора 13.10.2020