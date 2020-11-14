Следователи проводят проверку после смерти на пожаре 45-летнего жителя Калининска. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

14 ноября с 4:00 до 5:00 местные жители увидели дым, который валил из бани во дворе их дома. Самостоятельно справиться с пламенем у них не получилось, поэтому горожане вызвали пожарных. Те вызвали пожарных, которые потушили огонь.

После этого на полу в парилке обнаружили труп 45-летнего брата хозяйки дома со значительными следами термического воздействия.

Следователь осмотрел место происшествия и тело погибшего, признаков насильственной смерти на его теле не обнаружено. По предварительной версии дверь в парилку вспыхнула от искры, которая вырвалась из печи.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, назначено судебно-медицинское исследование с целью установления точной причины смерти мужчины. По результатам проверки примут соответствующее процессуальное решение.





