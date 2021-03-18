Сегодня, 18 марта, в Марксе на улице Ленина, 68 вспыхнула пятиэтажка. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

Возгорание произошло в квартире на втором этаже пятиэтажки. Полыхала мебель на площади в четыре квадратных метра.

В результате ЧП погиб мужчина.

В пресс-службе следственного комитета Саратовской области уточнили, что 47-летнего гражданина вытащили из комнаты пожарные.

Следователи осмотрели место происшествия. Признаков насильственной смерти на теле мужчины не обнаружено. По предварительной версии, он мог скончаться из-за отравления продуктами горения. А причиной трагедии стало неосторожное курение.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, проводится судебно-медицинское исследование в целях установления точной причины смерти мужчины. По результатам проверки примут соответствующее процессуальное решение.

На месте происшествия работали две единицы техники.