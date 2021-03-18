Сегодня, 18 марта, в Марксе на улице Ленина, 68 вспыхнула пятиэтажка. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

Возгорание произошло в квартире на втором этаже пятиэтажки. Полыхала мебель на площади в четыре квадратных метра.

В результате ЧП погиб мужчина.

В пресс-службе следственного комитета Саратовской области уточнили, что 47-летнего гражданина вытащили из комнаты пожарные.

Следователи осмотрели место происшествия. Признаков насильственной смерти на теле мужчины не обнаружено. По предварительной версии, он мог скончаться из-за отравления продуктами горения. А причиной трагедии стало неосторожное курение.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, проводится судебно-медицинское исследование в целях установления точной причины смерти мужчины. По результатам проверки примут соответствующее процессуальное решение.

На месте происшествия работали две единицы техники.

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here