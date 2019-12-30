Пожарные тушили частный дом в селе Красавка Самойловского района Саратовской области. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС.

Сегодня ночью, приблизительно в 2:57 на пульт дежурного пожарной охраны поступило сообщение о возгорании жилого дома в Красавке. На место выехало три расчета огнеборцев в составе шести человек. После ликвидации огня, площадь которого составила 13 квадратных метров, был обнаружен труп 48-летнего хозяина дома.

По факту гибели мужчины проводится проверка, назначена пожарно-техническая экспертиза, которая установит причины возгорания.