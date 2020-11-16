Следователи проводят проверку по факту гибели 45-летнего жителя села Вязовка Екатериновского района на пожаре. Об этом сообщили в региональном СК.

По предварительным данным, 16 ноября около 3:00 местные жители услышали характерный треск шифера, выбежали на улицу и увидели полыхающий соседний дом. Прибывшие пожарные локализировали возгорание, после тушения в дверном проеме одной из комнат были обнаружены останки человека со значительными следами термического воздействия.

По предварительным данным, не стало хозяина дома.

Следователи осмотрели место происшествия, в помещении была газовая печь, но коммуникации не работали. По предварительным данным мужчина пытался положить туда дрова, что могло стать причиной пожара.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, проводится судебно-медицинское исследование с целью установления точной причины смерти человека и идентификации его личности. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.







