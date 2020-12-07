Следователи выясняют, при каких обстоятельствах скончался на пожаре в Вольске 29-летний мужчина. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

По предварительным данным 6 декабря около 22:00 жители пятиэтажки дома на улице 9 мая заметили возгорание в одной из квартир на четвертом этаже. Прибывшие огнеборцы зашли внутрь и обнаружили труп гражданина.

Во время пожара оплавилась пластиковая часть трубы отопления, из-за чего четвертый этаж здания затопило.

Возгорание локализовали, подтопление устраняется.

Следователь осмотрел место происшествия, признаков насильственной смерти на теле погибшего не обнаружено. Очаг возгорания располагался в жилой комнате, где обнаружили тело мужчины.

По предварительным данным причиной ЧП могло стать замыкание электропроводки.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, судебно-медицинское исследование позволит определить точную причину смерти мужчины. По результатам проверки примут соответствующее процессуальное решение.

