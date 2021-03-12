Следователи проводят проверку по факту гибели мужчины в Заводском районе Саратова, сообщает пресс-служба регионального следственного управления.

Сегодня 12 марта жильцы дома на по 3-му Кавказскому тупику сообщили в пожарную охрану о возгорании в квартире их 40-летнего соседа. Спасатели взломали входную дверь и, войдя в жилище вместе с сотрудниками полиции, обнаружили на полу в кухне на тело хозяина квартиры со следами ожогов.

Признаком насильственной смерти на нем замечено не было. По предварительной версии, мужчина неудачно покурил в постели.

Проводится проверка.