Следователи проводят проверку после смерти мужчины в Базарно-Карабулакском районе. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

По предварительным данным, утром 3 марта сотрудник фермы в селе Казанла увидел дым в хозяйственном помещении в коровнике. Он открыл дверь и увидел работника фермы без признаков жизни. Его одежда и тело были опалены.

Работник фермы сообщил об этом руководству хозяйства.

Следователи осмотрели место происшествия. На теле погибшего выявлены следы термического воздействия. Следы опаления есть на отдельных предметах окружающей обстановки.

Под его телом обнаружена зажигалка. В помещении были два баллона с бытовым газом, но они не разгемертезированы.

Обстоятельства трагедии устанавливаются, в том числе возгорания и обрушения сторожки.

Точную причину смерти мужчины поможет выявить судебно-медицинское исследование. По результатам проверки примут соответствующее процессуальное решение.