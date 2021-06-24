Следователи возбудили уголовное дело после смерти 36-летнего мужчины в Энгельсском районе. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

По предварительным данным, гражданин разбирал бывшую конюшню в Шаловском переулке поселка Прибрежный. Он намеревался использовать бетонные балки для личных целей.

18 июня 2021 года гражданин вместе с рабочим, управляющим краном, продолжил разбирать железобетонные конструкции. Днем одна из балок обрушилась и придавила его. Находившиеся на месте происшествия рабочие сообщили о случившемся в экстренные службы. Согласно судебно-медицинскому исследованию смерть потерпевшего наступила в результате сочетанной травмы тела, с повреждением костей и внутренних органов.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, доказательства закрепляются. Расследование уголовного дела продолжается.