Задержан житель Заводского района по подозрению в краже аккумуляторных батарей. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Саратову.

Так, ночью 20 марта неизвестный повредил замок аккумуляторного отсека и похитил АКБ из грузового фургона, припаркованного у дома на Школьном проезде. Сумма ущерба составила шесть тысяч рублей.

30 марта украдены два аккумулятора из автокрана, оставленного на Азина. Сумма ущерба составила 22 тысячи рублей. Кроме того, неизвестный похитил из автокрана металлические опоры стоимостью 30 тысяч рублей.

По данным фактам возбуждены уголовные дела.

Позже в полицию доставили 27-летнего подозреваемого. Ранее неоднократно привлекаемый к уголовной ответственности мужчина дал признательные показания. Он пояснил, что похищенное сдал в пункт приема металла, впоследствии оно было возвращено хозяину автокрана.

В отношении гражданина избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.