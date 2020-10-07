Житель Красноармейского района Саратовской области пробовал смягчить приговор, который получил за изнасилование несовершеннолетней, сообщает пресс-служба регионального следственного управления.

22 января 43-летний мужчина воспользовавшись тем, что его бывшей жены не было дома, применив физическую силу, изнасиловал ее 10-летнюю дочь. Девочка рассказала обо всем матери, а то сообщила полиции.

Во время следствия и в суде мужчина признал вину и раскаялся в содеянном. Суд приговорил его к 13 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима, с ограничением свободы сроком на два года. Злоумышленник попытался обжаловать приговор, но суд высшей инстанции оставил его в силе.