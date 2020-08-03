Суд признал 33-летнего жителя села Березняки Воскресенского района Саратовской области. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

Установлено, что в августе 2019 года мужчина из неприязни к 28-летнему односельчанину сообщил в полицию, что тот якобы его ограбил.

Злоумышленник даже придумал, что к нему ворвалась компания в дом и все ради того, чтобы отобрать телефон Honor 10 и другое имущество.

Расследование показало, что на самом деле криминала не было.

В ходе предварительного расследования мужчина пояснил, что ранее с отцом односельчанина при распитии спиртных напитков у него возник конфликт, переросший в драку. Тот пришел в дом к заявителю, требовал открыть дверь и, как понял заявитель, хотел с ним разобраться, разбил стекло в окне его дома, — объяснили в надзорном ведомстве.

Уголовное дело о грабеже прекратили, зато возбудили о заведомо ложном доносе. Мужчина получил год условного срока.