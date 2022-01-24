В Кировском районе Саратова произошло ДТП.

Вечером 23 января напротив дома 87 по улице Танкистов на территории АЗС водитель «Газели» 56 маршрута допустил наезд на пешехода.

Пострадавшего мужчину госпитализировали.

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