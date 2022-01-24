Домой Рубрики Новости Саратова Мужчина попал под маршрутку в Саратове РубрикиНовости СаратоваПроисшествия Мужчина попал под маршрутку в Саратове По Новости Саратова - 24.01.2022 65 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber В Кировском районе Саратова произошло ДТП. Вечером 23 января напротив дома 87 по улице Танкистов на территории АЗС водитель «Газели» 56 маршрута допустил наезд на пешехода. Пострадавшего мужчину госпитализировали. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА В Саратовской области ожидаются 25-градусные морозы В Саратове пенсионерка сразилась за дорогу с трамваем 7 Собаки напали на жительницу Заводского района с четырехлетним ребенком ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ В Саратовской области ожидаются 25-градусные морозы Новости Саратова - 24.01.2022 0 В Саратовской области на этой неделе ожидаются 25-градусные морозы. На погоду в регионе будет влиять взаимодействие атлантического и южного циклона, а также сибирского антициклона. Синоптики отмечают - возможны резкие... В Саратове пенсионерка сразилась за дорогу с трамваем 7 24.01.2022 Собаки напали на жительницу Заводского района с четырехлетним ребенком 24.01.2022 Мужчина попал под маршрутку в Саратове 24.01.2022 Саратовцы пожаловались на заснеженную набережную 24.01.2022