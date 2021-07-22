Сегодня в одну из больниц в Саратове доставили мужчину с ожогами второй и третьей степени тяжести, сообщает пресс-служба регионального минздрава.
Ожоги были получены в результате взрыва газового баллона в жилом помещении на улице Лунной Ленинского района. Сейчас мужчина получает необходимую медицинскую помощь.
Напомним, что сегодня в доме по этому адресу произошел еще один пожар – возгорание холодильника в супермаркете «Гроздь», вероятной причиной которого и послужил взрыв газового баллона.
не ходите в эту сеть Гроздь.Настоящий совок,колхоз и деревня.персонал в большинстве магазинов просто быдло.перестал туда ходить после нападения,оскорблений и угроз от охраны.просто настоящие сумасшедшие.совковые,глупые,жестокие и деградировавшие тётки,старухи-охранницы.Они реально считают что имеют право досматривать сумки и личные вещи покупателей потому что им что-то показалось.запросто могут обвинить человека в воровстве.зашел купить однажды сырок.в итоге оказался в полиции.Они вообще даже не понимают что на дворе 21 век и в приличных магазинах просто не предусмотрены даже камеры хранения.Например в Пятёрочке.В нормальных магазинах вообще нет охраны.На выходе стоят потому что рамки и если товар не оплачен срабатывает сигнализация.Но бабки-охранницы из этой сети об этом не знают.Они в приличных местах и не бывали никогда.Они считают что как в советское время можно потребовать от человека показать им содержимое сумки.Они считают что человек обязан положить сумку или пакет в камеру хранения.Они реально так считают.Просто потому что им что-то показалось.И человек обязан им ,абы то кому, показать свою сумку.А если не хочет,если его это оскорбляет то вызовут полицию.Мало того что все дороже,просрочка,вонища кое где,расписанные терминалы оплаты рекламой наркотиков ,устаревшие неактуальные ценники,а к 20 процентам товаров ценников вообще нет,так еще и хамство,еще могут и обвинить в краже.Теперь еще и человек пострадал.Всё раздолбано потому что.Полная деградация.Надеюсь сеть эту прикроют.Не ходите туда.Последствия могут непредсказуемы.Там просто негодяи.
Граждане,помните вы ничего не обязаны ложить в камеру хранения.Они не понесут ответственности в случае кражи ваших вещей из камер хранения.А украсть запросто могут так как ключей обычно нет к этим камерам в этой сети.И самое главное помните вы не обязаны предоставлять ваши сумки,пакеты,рюкзаки и так далее для досмотра охране магазинов.Досмореть имеет право только полиция.Не унижайтесь.А в эту сеть ходить лучше не надо.Думайте сами решайте сами нужно ли вам унижение.