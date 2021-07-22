Сегодня в одну из больниц в Саратове доставили мужчину с ожогами второй и третьей степени тяжести, сообщает пресс-служба регионального минздрава.

Ожоги были получены в результате взрыва газового баллона в жилом помещении на улице Лунной Ленинского района. Сейчас мужчина получает необходимую медицинскую помощь.

Напомним, что сегодня в доме по этому адресу произошел еще один пожар – возгорание холодильника в супермаркете «Гроздь», вероятной причиной которого и послужил взрыв газового баллона.