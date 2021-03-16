Полиция пришла на помощь сотрудницам магазина в Саратове. Об этом сообщили в городском УМВД.

У заправки правоохранитель увидел, как две сотрудницы магазина бегут за мужчиной. Выяснилось, что он украл товары.

Полицейские припарковали авто и бросились за ним.

Правонарушителя задержали на пересечении улицы Танкистов и 1-й Садовой.

Он оказал физическое сопротивление. Пьяный гражданин попросил отпустить его и попытался оправдать свой поступок карточным долгом.

Мужчину передали следователям, на него завели первое в его жизни уголовное дело.