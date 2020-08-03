Мужчина попытался починить проводку и погиб от удара токомПредприниматель из Энгельса Саратовской области погиб от поражения электричеством, сообщает пресс-служба регионального следственного управления.

Утром 1 августа 44-летний арендатор коммерческой площади во 2-м микрорайоне Урицкого из-за перебоев с электричеством решил починить поводку. Вместе со своим работником он спустился в помещение цокольного этаже, где располагается электрический щиток и залез в него. Спустя секунды предпринимателя ударило током Ставший очевидцем произошедшего рабочий, вызвал бригаду «скорой помощи», но медикам оставалось лишь констатировать смерть мужчины. Проводится проверка.

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