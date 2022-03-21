Ранее судимый 37-летний местный житель обвиняется в убийстве, совершенном в Заводском районе. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по Саратовской области.

Так, днем 16 марта 37-летний мужчина пришел в гости к приятелю вместе со своей сожительницей в дом на Хомяковой. Они стали выпивать в компании из четырех человек. Около десяти вечера подошел хозяин жилища и в ходе общения оскорбил гостью. За последнюю заступился ее сожитель, и между мужчинами завязался словесный конфликт.

Для предотвращения ссоры женщина и ее сожитель пошли домой. Через некоторое время она вернулась в гости под предлогом забрать свои вещи. Это разозлило ее сожителя и тот пошел на ее поиски, прихватив кухонный нож.

Около одиннадцати часов вечера 37-летний мужчина вернулся в квартиру к своим приятелям, чтобы забрать сожительницу. По причине того, что женщина не желала покидать квартиру, хозяин квартиры принялся выталкивать оппонента из комнаты.

В ответ на это мужчина нанес обидчику не менее одного удара принесенным ножом в шею. Между мужчинами продолжилась перепалка, но через некоторое время потерпевший попросил вызвать скорую помощь.

Несмотря на оказанную медицинскую помощь, мужчина скончался.

Злоумышленника задержали и после признания вины заключили под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.