Сегодня, 20 октября, в Саратове загорелся пятиэтажный дом на Загорной улице 2. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

Пострадал один человек, он получил ожоги.

—Работали средства по повышенному номеру вызова. Возгорание на площади пяти квадратных метров произошло в квартире на первом этаже, — уточняется в сообщении.

В 17:20 пожар был ликвидирован, проводится эвакуация.

Со слов местных жителей, возгоранию предшествовал небольшой взрыв.

Отмечается, что в итоге разрушилась межквартирная перегородка в одной из жилплощадей.



