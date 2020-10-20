Сегодня, 20 октября, в Саратове загорелся пятиэтажный дом на Загорной улице 2. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.
Пострадал один человек, он получил ожоги.
—Работали средства по повышенному номеру вызова. Возгорание на площади пяти квадратных метров произошло в квартире на первом этаже, — уточняется в сообщении.
В 17:20 пожар был ликвидирован, проводится эвакуация.
Со слов местных жителей, возгоранию предшествовал небольшой взрыв.
Отмечается, что в итоге разрушилась межквартирная перегородка в одной из жилплощадей.