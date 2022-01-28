Домой Рубрики Новости Саратова Мужчина пострадал в аварии на саратовской трассе РубрикиНовости СаратоваПроисшествия Мужчина пострадал в аварии на саратовской трассе По Новости Саратова - 28.01.2022 48 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber В аварии на саратовской трассе пострадал мужчина Столкнулись «ГАЗель» и «Freightliner». Все произошло на 407 км а/д Сызрань — Саратов — Волгоград. В результате пострадал 29-летний водитель ГАЗели. Его госпитализировали. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА В Саратове горел подшипниковый завод В Саратове двое парней угрожали подростку игрушечным пистолетом Жители Заводского района Саратова пожаловались на плохую расчистку снега ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ В Саратове горел подшипниковый завод Новости Саратова - 28.01.2022 0 В 9:17 пять пожарных расчетов выехали тушить пожар в Саратове на проспекте Энтузиастов, 64А. - На территории Саратовского подшипникового завода в трехэтажном здании произошло загорание... В Саратове двое парней угрожали подростку игрушечным пистолетом 28.01.2022 Мужчина пострадал в аварии на саратовской трассе 28.01.2022 Жители Заводского района Саратова пожаловались на плохую расчистку снега 28.01.2022 Зафиксирован рекорд заболеваемости коронавирусом в Саратовской области 28.01.2022