В аварии на саратовской трассе пострадал мужчина

Столкнулись «ГАЗель» и «Freightliner».

Все произошло на 407 км а/д Сызрань — Саратов — Волгоград.

В результате пострадал 29-летний водитель ГАЗели. Его госпитализировали.

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