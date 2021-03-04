Сегодня, 4 марта, у дома №101 на проспекте 50 лет Октября в Саратове произошло ДТП. Об этом сообщили в городском УГИБДД.

61-летний водитель Lada Granta не соблюдал безопасную дистанцию и влетел в Mitsubishi под управлением 34-летнего мужчины.

Иномарку развернуло и она столкнулась с Range Rover, за рулем которого был 59-летний гражданин и ВАЗ-2115, его вел 51-летний мужчина.

Между ними попала Kia Rio, которой управлял 41-летний гражданин.

В результате столкновения пострадал водитель Lada Granta, его госпитализировали.

Подробности аварии выясняются.







