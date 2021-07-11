Домой Рубрики Новости Саратова Мужчина пострадал в столкновении двух «семерок» в Саратове РубрикиНовости СаратоваПроисшествия Мужчина пострадал в столкновении двух «семерок» в Саратове По Новости Саратова - 11.07.2021 64 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Сегодня, 11 июля, в Саратове на улице Чернышевского столкнулись две семерки Об этом сообщили в областном УГИБДД. За рулем одной из них был 58-летний мужчина, второй — 63-летний. Младшего из шоферов госпитализировали. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Ургант и Познер прибыли в Саратов для съемок фильма о Волге Панков: Для Володина главное — комфорт жителей и гостей Саратова Володин рассказал о новых объектах на пешеходном кольце в Саратове ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ Отменить ответ Please enter your comment! Please enter your name here You have entered an incorrect email address! Please enter your email address here Уведомить меня о новых комментариях по email. Уведомлять меня о новых записях почтой. ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Ургант и Познер прибыли в Саратов для съемок фильма о Волге Новости Саратова - 11.07.2021 0 Сегодня, 11 июля, двое телеведущих первого канала - Иван Ургант и Владимир Познер прибыли в Саратов для съемок фильма о Волге. - Мы поплыли. Вернее... Мужчина пострадал в столкновении двух «семерок» в Саратове 11.07.2021 Панков: Для Володина главное — комфорт жителей и гостей Саратова 11.07.2021 Володин рассказал о новых объектах на пешеходном кольце в Саратове 11.07.2021 Еще 15 человек в Саратовской области скончались от коронавируса 11.07.2021