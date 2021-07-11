Сегодня, 11 июля, в Саратове на улице Чернышевского столкнулись две семерки Об этом сообщили в областном УГИБДД.

За рулем одной из них был 58-летний мужчина, второй — 63-летний.

Младшего из шоферов госпитализировали.

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