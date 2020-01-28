Следователи возбудили уголовно дело из-за несчастного случая на заводе в Балашове Саратовской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

4 ноября рабочий одного из производственных предприятий Балашова в формовочно-арматурном цеху кувалдой выбивал шлак из отливочной формы. От формы отлетела окалина и попала мужчине в глаз. Рабочего госпитализировали, медики диагностировали ему проникающее ранение роговицы и травматическая катаракта. Мужчина потерял зрение на один глаз.

После проверки, выяснилось, что рабочий выполнял очистку формы без защитных очков, что является грубым нарушением правил техники безопасности. По факту травмирования мужчины возбуждено уголовное дело.