Житель Саратова стал предложил сотрудникам ГИБДД взятку за отказ от составления протокола, сообщает пресс-служба регионального следственного управления.

2 сентября 58-летний мужчина на Сокурском тракте выехал на полосу встречного движения. Это заметили гаишники, остановили нарушителя и начали составлять протокол. Водитель попытался откупиться от полицейских и предложил инспекторам две тысячи рублей.

Гаишник взять деньги отказался и задержал злоумышленника. В отношении взяткодателя возбуждено уголовное дело.