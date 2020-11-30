Жительница Марксовского района стала жертвой мошенничества. Об этом сообщили в областном ГУ МВД.

Ей позвонили двое — один представился сыном и начал говорить настолько похожим на него голосом, что гражданка даже не усомнилась в том, что это родственник. Он сообщил, что задержан за преступление, а потом дал телефон якобы “полицейскому”, который предложил решить вопрос за 40 тысяч рублей. Нужно было отправить сумму на телефон.

Доверчивая гражданка пошла перечислять деньги, но оператор сотовой связи заметила подозрительную активность и заблокировала номер.

Теперь у потерпевшей есть шанс вернуть деньги.