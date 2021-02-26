Сотрудники Росгвардии задержали в Саратовской области семейного дебошира, сообщает пресс-служба гвардии.

Ночью 26 февраля в отел вневедомственной охраны Красноармейска поступил сигнал с тревожной кнопки. Прибыв на место правоохранители выяснили, что их вызвала женщина, к которой в квартиру пытался проникнуть 33-летний муж, с которым женщина находится на стадии развода.

В ходе задержания у мужчины из кармана был изъят принадлежащий ему предмет, схожий с самодельным кастетом.

Его передали сотрудникам полиции.