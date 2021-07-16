Расследование уголовного дела в отношении 29-летнего ранее судимого жителя Лысогорского района, обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровья человеку, повлекшим по неосторожности смерть потерпевшего, продолжается. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

По данным следствия, гражданин проживал вместе с 48-летней сожительницей в коммунальной квартире на 2-й Прокатной улице. 4 июля они были в гостях у соседей, где распивали спиртное и играли в карты. Женщина начала критиковать его за постоянные проигрыши, за что тот ударил ее кулаком по голове. На следующий день пара снова пришла в это же место и поссорилась по этому же поводу.

Гражданка ушла к себе, сожитель проследовал за ней и ударил кулаком в область лица, от чего она упала на пол и ударилась головой. После этого мужчина ушел к соседям, а вернувшись через некоторое время, обнаружил сожительницу на диване в бессознательном состоянии. Соседи вызвали бригаду скорой помощи.

Медики пытались спасти ее, но травмы оказались несовместимыми с жизнью. 6 июля женщина скончалась, причиной ее смерти стала тупая травма головы.

Гражданину предъявили обвинение, он признал свою вину и раскаялся в содеянном. Его взяли под стражу.

Доказательства закрепляются, расследование продолжается.