Следователи завершили расследование уголовного дела по обвинению жителя Ершова в изнасилования малолетней девочки. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Саратовской области.

Напомним, в Ершове семейная пара, воспитывающая двух детей, разрешила пожить в своей квартире 36-летнему знакомому. В ночь с 10 на 11 декабря прошлого года супруги ушли в магазин, оставив с гостем дочь, которой исполнился полный год и семь месяцев и 5-летнего сына. Оставшись с детьми наедине, мужчина совершил в отношении девочки насильственные действия сексуального характера, а также нанес ей не менее 7 ударов в область головы и шеи. Вернувшиеся родители вызвали сотрудников полиции и доставили ребенка в лечебное учреждение.

Под тяжестью собранных доказательств обвиняемый признал вину и раскаялся в содеянном.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.