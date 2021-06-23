Сегодня утром в Пугачеве Саратовской области произошло ДТП с двумя пострадавшими. Об этом сообщает пресс-служба региональной автоинспекции.

Около 9:20 утра 56-летний водитель Lada Vesta пытался на красный свет светофора проехать через перекресток улиц Революционная и Чапаевская. В результате он врезался в Lada XRAY, которая, в свою очередь, врезалась в столб.

Водитель XRAY — 37-летняя женщина госпитализирована в больницу. 13-летней девочке, также находившейся в автомобиле, была оказан разовая медицинская помощь.