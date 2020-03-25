Житель Балашова Саратовской области подозревается в убийстве полуторагодовалого сына своей любовницы, сообщает пресс-служба регионального следственного управления.

Сегодня в квартире дома на улице Шоссейная в Балашове было найдено тело маленького мальчика с переломом костей черепа и ушибом мозга. По подозрению в убийстве задержан 22-летний сожитель его матери.

Возбуждено уголовное дело, к расследованию которого привлечены наиболее опытные следователи и криминалисты областного следственного управления СКР.