29 ноября в частном доме села Максимовка Базарно-Карабулакского района был обнаружен труп 60-летней женщины. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

Судебно-медицинское исследование показало, что она скончалась из-за закрытой черепно-мозговой травмы, сопровождавшейся гематомой головного мозга.

Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшим по неосторожности смерть человека.

По подозрению в этом задержан 41-летний сожитель погибшей.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, доказательства закрепляются. Расследование продолжается.