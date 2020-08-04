На сайте объявлений 30-летний покровчанин пытался приобрести шпица, но вместо милой собаки мужчина получил только убыток — списанные 16 тысяч рублей с его карты. Об этом сообщает ГУ МВД по Саратовской области.

Мужчина из города Энгельс Саратовской области пытался приобрести шпица на сайте объявлений в интернете. На его заявку откликнулся продавец, предложивший щенка за 15 тысяч рублей. Покровчанина данная цена более чем устроила, но был один нюанс – собака находилась в Москве. Для оформления услуг доставки собаки в Энгельс среди прочих данных покупателя нужно было предоставить данные карты, что доверчивый мужчина и сделал.

В итоге у мужчины списали 16 тысяч рублей, после чего общение с незнакомцем прекратилось.