Суд вынес приговор по возбужденному уголовному делу в отношении мужчины, который пытался дать взятку оперуполномоченному ФСБ, об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Саратовской области.

Известно, что днем 18 мая, 59-летний саратовец пытался «замять» материалы по его делу и в одной из организаций на улице Спицына передал взятку оперуполномоченному УФСБ в размере 50 тысяч рублей. Ему требовалось, чтобы материалы по доследственной проверке исчезли, а изъятые в ходе проверки объекты вернулись к хозяину.

Сотрудник УФСБ отказался принять взятку, а незаконные действия мужчины были моментально пресечены.

На предварительном следствии и в суде 59-летний обвиняемый сознался в содеянном. Суд вынес ему приговор в виде штрафа размером в 300 тысяч рублей.