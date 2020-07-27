Суд признал виновным 54-летнего гражданина в покушении на дачу взятки, сообщает прокуратура Саратовской области.

В конце апреля нынешнего года на улице Советская села Тепловка Новобурасского района Саратовской области инспектор ДПС остановил ГАЗель. Пассажир автомобиля попытался передать сотруднику полиции взятку в размере одной тысячи рублей, чтобы «замять» дело водителя об отсутствии страховки.

В итоге предмет преступления в виде этой тысячной купюры был изъят и обращен в доход государства. А подсудимого оштрафовали еще на пять тысяч рублей.