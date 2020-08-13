В колонию строгого режима в Энгельсе мужчина пытался передать свертки с наркотиками и телефон, сообщают в УФСИН по Саратовской области.

35-летний мужчина днем подошел к ограде исправительной колонии строгого режима, чтобы перебросить большой сверток – «гостинец» для зэков. В свертке оказалось несколько пакетиков с разными видами наркотиков, телефон, симки, зарядные устройства и гарнитура.

Заметившие мужчину сотрудники исправительной колонии попытались задержать нарушителя, но в процессе он оказывал активное сопротивление. В конце концов задержать нарушителя удалось. На место прибыли сотрудники полиции.

Обстоятельства произошедшего выясняются.