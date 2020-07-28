Следователи раскрыли убийство 44-летнего мужчины в Заводском районе Саратова. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

Его тело обнаружили в квартире дома на 3-м Кавказском тупике 14 июля около 19:30.

По данным следствия, 13 июля 2020 года он пил со своим 43-летним другом детства у себя в квартире. Мужскую компанию спрашивала приятельница старшего из мужчин. Запасы алкоголя не раз пополнялись и 14 июля погибший вновь предложил гостю промочить горло. Тот отказался, между ними вспыхнул конфликт.

Младший из друзей схватил нож и трижды вонзил оппоненту в грудь. Когда он понял, что натворил, то отвел потерпевшего в комнату, пытался зашить швы нитками. Еще он сделал скобы из банки пива, чтобы наложить на место порезов, обмотал мужчину бинтом.

Но все это не помогало и тогда злоумышленник ушел вместе с приятельницей потерпевшего.

Потом он не возвращался к себе домой, а бродяжничал до обнаружения полицейскими.

Согласно судебно-медицинскому исследованию причиной смерти мужчины стало проникающее колото-резаное ранение груди слева с повреждением сердца, массивная кровопотеря.

Злоумышленнику предъявлено обвинение, он признал свою вину и раскаялся. Сейчас находится под стражей.

Расследование продолжается.