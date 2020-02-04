Заключен под стражу саратовец, который обвиняется в убийстве своей матери. Об этом сообщает СУ СКР.

Следователи задержали 57-летнего подозреваемого в убийстве пенсионерки на улице Фабричная. На допросе мужчина рассказал события того рокового дня.

31 января он с любовницей выпивал, а когда горячительные напитки закончились, он потребовал от родительницы деньги. Женщина попробовала дать отпор сыну, однако была избита. Выместив злобу, мужчина успокоился и вместе с сожительницей перенес пострадавшую в комнату.

Однако старушке не удалось выжить: 1 февраля сноха обнаружила ее мертвой.

Сейчас злоумышленник задержан. Ему вменяют умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего. Несмотря на непризнание своей вины, он заключен под стражу до окончания следствия.