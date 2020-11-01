Сегодня, 1 ноября, в Саратове произошел конфликт между водителями, закончившийся дракой, сообщает пресс-служба ГИБДД города.

Около 12:15 в дежурную часть полиции пришло сообщение о драке на улице Большая Казачья. Как выяснилось, 49-летняя автоледи на джипе Toyota Land Cruiser не уступило дорогу 32-летнему мужчине на ВАЗ-2111. После чего пассажир японского джипа вылез из салона, рукой разбил стекло в отечественной легковушке и избил водителя. Из-за травм мужчину пришлось госпитализировать.

Сейчас полицейские выясняют личность агрессора.