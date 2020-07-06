Вечером 4 июля в одной из комнат общежития в поселке Приволжский Энгельсского района был обнаружен труп мужчины, об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Саратовской области.

Установлена личность пострадавшего — это 32-летний мужчина. Его обнаружили в комнате с ножевым ранением в области шеи. Следователи и судмедэксперт провели осмотр места происшествия, на основании чего было возбуждено уголовное дело по статье убийство.

Следователям уже удалось установить подозреваемого в совершении преступления, им оказался 53-летний местный житель.

Следствие по делу продолжается, вскоре будет известна полная картина произошедшего.