Сегодня, 7 марта, по дороге в больницу скончался 57-летний мужчина с колото-резаным ранением нижних конечностей. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Саратовской области.

Бригада скорой медицинской помощи госпитализировала пострадавшего из частного дома по улице Почтовой села Новая Лопастейка. Со слов медиков, мужчина скончался по дороге в больницу.

В настоящее время проводится доследственная проверка смерти мужчины.

Назначено судебно-медицинское исследование с целью установления точной причины его смерти.